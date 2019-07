"Jestem z PiS-u. Niczym się nie zajmuję". Chełm: Zaskakujące słowa nowej szefowej rady seniorów

– Nazywam się Stanisława Jakubczyk. Jestem z PiS-u. Niczym się nie zajmuję. Nie wiem, kto mnie rekomendował. Dostałam telefon z urzędu miasta, że mam być w radzie – takie słowa miały paść z ust Stanisławy Jakubczyk, która została powołana na stanowisko przewodniczącej Chełmskiej Rady Seniorów. Na sesji inaugurującej działalność wybrane zostało prezydium rady. Każdy z członków miał się krótko zaprezentować.

"Szczerość przewodniczącej wywołała lekkie zdziwienie. Zwłaszcza, że zgodnie ze statutem, Rada Seniorów nie jest związana z żadną partią polityczną lub ugrupowaniem politycznym (...) Znacznie więcej do powiedzenia mieli pozostali członkowie prezydium. Marek Tomaszewski przypomniał, że trzykrotnie był radnym miejskim i zawsze, bez względu na opcję polityczną, starał się pomagać mieszkańcom Chełma. Do rady seniorów rekomendował go przewodniczący rady miasta Longin Bożeński. Stanisław Mielniczuk jest w radzie przedstawicielem prezydenta. Od dwóch lat przebywa na emeryturze, przez 20 lat prowadził własną firmę. Elżbieta Dziedzicka reprezentuje środowisko Uniwersytetu III Wieku, ponadto jest członkiem rady osiedla Zachód" – opisuje "Super Tydzień Chełmski".

Na sesji było jedenaścioro z dwunastu radnych. Jakubczyk otrzymała siedem głosów. Po dwa głosy dostali Stanisław Mielniczuk i Lucjan Nadzieja.