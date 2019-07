"Mamy odbyć po kilkadziesiąt spotkań w Polsce". Europosłowie PiS dostali trudne zadanie

Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości otrzymali z partyjnej centrali na Nowogrodzkiej listę spotkań, które politycy mają odbyć w kampanii przed wyborami do Sejmu i Senatu. Każdy będzie z tych spotkań rozliczony – informuje portal Wirtualna Polska, który informację tę potwierdził w grupie eurodeputowanych partii rządzącej.

– Mamy odbyć po kilkadziesiat spotkań w Polsce, nie tylko w regionach, z których startowaliśmy do PE – mówi WP polityk PiS. Eurodeputowani mieli już otrzymać listy z liczbą spotkań, a także ich miejscami, które mają odbyć w kolejnych 3-4 miesiącach. Najpopularniejsi posłowie, m. in. Beata Szydło oraz Joachim Brudziński, jesienią mają wrócić do kraju, aby wspomóc partię na ostatniej prostej przed wyborami.

– Faktycznie chcemy, by nasze "lokomotywy wyborcze" z Brukseli mocno angażowały się w Polsce przed wyborami jesiennymi – przyznaje w rozmowie z WP europoseł Tomasz Poręba.