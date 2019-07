Mazurek o odrzuceniu kandydatury Szydło: Dalszy ciąg zemsty

Była premier Beata Szydło nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Dzisiejsze głosowanie (na posiedzeniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) było tajne.

Za kandydaturą Szydło opowiedziało się 21 europosłów, przeciwko było 27 europosłów, a dwóch wstrzymało się od głosu.

– To jest odwet za to, co się stało na Radzie Europejskiej (zablokowanie Timmermansa przez Polskę) – komentował odrzucenie kandydatury Szydło, szef delegacji PiS w PE prof. Ryszard Legutko. Podobnego zdania jest Beata Mazurek, także eurodeputowana PiS.

"Stoi za tym lewicowo-liberalny establishment, który ich popierał i nie może pogodzić się z porażką. To kolejny akt politycznej zemsty" – komentuje na Twitterze była wicemarszałek Sejmu.