Europoseł o zablokowaniu Szydło: Odwet ludzi przywiązanych do Tuska

Małostkowość i odwet ludzi przywiązanych do Donalda Tuska to najlepsze określenie tego, co się wydarzyło – mówi portalowi DoRzeczy.pl Bogdan Rzońca, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.

Eurodeputowany PiS odniósł się w ten sposób do odrzucenia kandydatury Beaty Szydło na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego w Parlamencie Europejskim. Polityk nie kryje oburzenia tym, co się stało. – Odwet to najlepsze określenie. Ludzie utożsamiający się z Donaldem Tuskiem chcieli w ten sposób odegrać się na byłej polskiej premier – twierdzi eurodeputowany. – Głosowanie było tajne. Jak widać niektórzy woleli schować się za tajnością głosowania, zamiast z otwartą przyłbicą przyznać się do tego, jak głosowali – mówi Rzońca. Jak podkreśla polityk PiS, porażka Szydło jest przykra, nie jest jednak powodem do rozdzierania szat. – W samych komisjach PE mamy ważnych wiceprzewodniczących – jest pan Witold Waszczykowski, jest pan Zdzisław Krasnodębski, jest pan Ryszard Czarnecki. Boli natomiast małostkowość niektórych polityków. To zemsta ludzi związanych z Donaldem Tuskiem, odwet za głosowanie na Radzie Europy – podsumowuje Bogdan Rzońca. Była premier Beata Szydło nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Dzisiejsze głosowanie (na posiedzeniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) było tajne.