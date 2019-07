Jażdżewski o opozycji: Ich wiarygodność w temacie rozdziału państwa i Kościoła jest zerowa

– Tydzień wcześniej jednoczyli się z PiS w atakach na mnie, a potem rzucali bucikami w Jarosława Kaczyńskiego. Ich wiarygodność w temacie rozdziału państwa i Kościoła jest zerowa – tak o postawie opozycji mówił Jażdżewski w programie "Kropka nad i". Gość Moniki Olejnik nawiązał do słynnego już przemówienia, jakie wygłosił na auli Uniwersytecie Warszawskim tuż przed wystąpieniem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Antyklerykalny wydźwięk przemówienia był komentowany przez kolejne tygodnie.

– Kościół nie powinien pouczać Polaków jak mają żyć. Kościół niestety nie wyróżnia się pośród innych instytucji świętością, ale inne instytucje nie roszczą sobie takiego moralnego prawa – dodał naczelny "Liberte". I stwierdził przywołując swoje wystąpienie: – A kto ma prawo czuć się wyrazicielem jedynie słusznych poglądów? Jeśli chodzi o Polskę, to taką instytucją jest Kościół katolicki. To nie była krytyka Kościoła, tylko powiedzenie, że instytucja, która ma tyle problemów sama ze sobą, łącznie z represjonowaniem seksualności, które potem powodują różne dewiacje, że wydaje mi się, że instytucja, która nie spełnia tylu podstawowych kryteriów jak oczyszczenia się i jak to papież Franciszek mówił w kontekście innych kościołów, nie powinna pouczać Polaków jak mają żyć.