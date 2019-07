Niemieckie 447

Ustawa Justice for Uncompensated Survivors Today budzi wiele kontrowersji. W Polsce znana jest pod nazwą „ustawy 447” (od numeru druku). Ma ona na celu wsparcie przez administrację USA rewindykacji mienia ofiar Holokaustu. Zasadnicza wątpliwość prawna sprowadza się do pytania, kto i w jakim zakresie ma być beneficjentem tej rewindykacji. Bezpośrednich ofiar Holokaustu do dziś żyje niewiele, a wobec ogromu Zagłady liczba ich prawnych spadkobierców (nawet w kolejnych pokoleniach) też jest stosunkowo nieliczna. Niemniej ustawa 447 w formie klauzuli generalnej rozszerza listę beneficjentów rewindykacji w taki sposób, że pojawiają się fundamentalne wątpliwości prawne i moralne.