Już wiedzą, że przegrają? Bielan o liderach opozycji: Liczą szable i subwencje

Wciąż nie wiadomo w jakiej formule partie opozycyjne pójdą do jesiennych wyborów parlamentarnych. Platforma Obywatelska zapewnia, że chciałaby zjednoczenia całej opozycji, tak jak to było w wyborach do Parlamentu Europejskego. Takiemu sojuszowi sprzeciwia się jednak Polskie Stronnictwio Ludowe, które nie wyobraża już sobie współpracy ze skrajną lewicą.

Do sytuacji opozycji odniósł się dziś w progamie Michała Rachonia "Jedziemy" na antenie TVP Info europoseł Adam Bielan. – Wśród liderów Platformy Obywatelskiej powoli dochodzi do takiego przekonania, że oni już tych wyborów nie wygrają, nie zdobędą władzy po tych wyborach – uważa polityk Zjednoczonej Prawicy. Jak podkreślił, w związku z tym liderzy PO, ale i pozostałych partii opozycyjnych zaczynają myśleć o powyborczym scenariuszu zakładającym że będą w opozycji. – Liczą szable, liczą również dotacje, subwencje z budżetu państwa. Wiemy, że kiedy te partie idą razem, otrzymają mniej pieniędzy niż gdyby szły osobno. Z całą pewnością myśli o tym PSL – przekonywał Adam Bielan.