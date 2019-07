Porozumienie ws. budżetu UE korzystne dla Polski. Będą środki na kluczowe obszary

Komisja Europejska ogłosiła 5 czerwca oszczędny projekt budżetu z uwzględnieniem prognoz w zapotrzebowaniu na środki unijne. Rada UE wprowadziła ograniczenia w projekcie, ale nie objęły one obszarów najbardziej kluczowych dla Polski.

10 lipca Komitet Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) uchwalił porozumienie ws. projektu Rady UE. Unia nie zaoszczędzi na polityce spójności, polityce rolnej i programie rozwoju obszarów wiejskich, programie na rzecz kształcenia Erasmus+, ani na infrastrukturze energetycznej.

Dla Polski ważne było wypracowanie odpowiednich środków na politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną. Budżet na 2020 rok jest kluczowy, bo jest ostatnim w ramach wieloletniego planu finansowego UE (2014-2020 r.).

Propozycja budżetowa wysunięta przez KE opierała się na prognozach dotyczących obecnego tempa realizacji programów w poszczególnych państwach członkowskich. Budżet unijny może zostać jednak zwiększony w trakcie 2020 roku lub uzupełniony o kolejne środki dla krajów UE - jeśli tempo realizacji projektów znacząco się zwiększy.

Środki UE w funduszach strukturalnych, spójności i rozwoju wsi nie zostaną zmniejszone, podobnie jak dotacje na realizację programu Erasmus+ czy "Łącząc Europę".

Porozumienie poparte przez Polskę to podstawa do negocjacji budżetowych z Parlamentem Europejskim, który będzie dążył do zwiększenia wydatków budżetowych – podaje wnp.pl. Formalna akceptacja porozumienia Radu UE ma nastąpić na przełomie sierpnia i września.