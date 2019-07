Zaskakująca szczerość posła PSL. "PiS wygra jesienne wybory"

Wciąż nie wiadomo, czy PSL do jesiennych wyborów parlamentarnych pójdzie samodzielnie czy w szerszej koalicji. Zdaniem posła Eugeniusza Kłopotka, najlepszym rozwiązaniem jest dla Ludowców samodzielny start. – Nadal uważam, że dla Polskiego Stronnictwa Ludowego najlepszym rozwiązaniem jest samodzielny start w jesiennych wyborach, w ramach umownie nazywanej Koalicji Polskiej. Dopuszczam, co proponuje prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, a co jest dosyć logiczne, aby stworzyć dwa bloki opozycyjne: jeden lewicowy, a drugi chadecki z udziałem PO i PSL, bez Barbary Nowackiej i Nowoczesnej. To wydaje mi się bardzo rozsądne – wskazuje polityk.

Kłopotek przewiduje, że partia Grzegorza Schetyny ostatecznie nie wejdzie z koalicję z SLD, ponieważ taki sojusz byłby dla niej zgubny: – Wówczas bardzo mocno skręci w lewo, a to będzie oznaczało same pęknięcia w PO.

Według posła PSL nie ma wątpliwości, że PiS wygra najbliższe wybory. – Obojętnie czy pójdziemy każdy osobno, czy pójdziemy w dwóch blokach, czy nawet gdybyśmy poszli w jednym bloku - co jest nierealne z naszej strony, to i tak dzisiaj wiemy, bo wszystko na to wskazuje - w tym również kasa, że PiS te wybory wygra. Jest tylko pytanie, jak wysoko? Nie daj Boże, aby wygrało większością konstytucyjną. Mam nadzieję, że tak się nie stanie – mówi Kłopotek portalowi wPolityce.pl.