Gowin: Bez silnego samorządu nie będzie silnego państwa

Wicepremier Jarosław Gowin i minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zabrali głos podczas konferencji Miasto Plus w Chełmie.

– Obóz Zjednoczonej Prawicy buduje silne państwo, silne, sprawcze, skuteczne. W wielu przypadkach już dowiedliśmy, że potrafimy takie państwo budować. Przykładem może być bardzo skuteczna walka z mafią VAT-owską – mówił Gowin. – W ogromnej mierze dzięki zwycięstwu z ta mafią, z innymi grupami, które wydrążały polski budżet poprzez nieuczciwe praktyki, dzięki zwycięskiej walce z tymi grupami interesów możemy realizować tak szerokie programy społeczne – tłumaczył wicepremier.

– Silne państwo to znaczy także silny samorząd. Nie da się zbudować silnej Polski tylko w oparciu o administrację centralną – dodał polityk.

– Miasto plus zaczyna swoją historię w Chełmie i mam nadzieję, że stąd popłynie dobry sygnał do wszystkich samorządów w Polsce. Zapraszamy do współpracy, do wypełnienia ankiet. Zapraszamy mieszkańców i samorządów do tego, abyśmy wspólnie napisali ten program – mówiła na konferencji minister Emilewicz.

– My definiujemy problemy z miast metropolitarnych, miast dużych, miast które utraciły status wojewódzki i miast powiatowych, ale to na pewno nie wyczerpuje całego katalogu. Definiujemy te obszary, gdzie współpraca rządu z samorządem może przynieść efekty rozwojowe dla całego państwa. W większości przypadków one sprowadzają się do jednego zdania. Poprawa jakości życia. W dużych miastach to będzie poprawa jakości powietrza, komunikacyjnej, przyciąganie nowych inwestycji, tworzenie ważnych i wysokowartościowych miejsc prac. W tych miastach drugiej puli to poprawa życia będzie wiązała się z tworzeniem miejsc pracy zarówno przez administrację publiczną, która tam znajdzie swoje siedziby, ale także poprzez przyciąganie inwestycji, które dzisiaj w tych dużych, głównych miastach się po prostu już nie mieszczą. I wreszcie poprawa infrastruktury, jakości życia poprzez rewitalizację – dodała.

