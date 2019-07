Tylko trzy partie w Sejmie. Najnowszy sondaż

Wyniki badania wykazują, że swoją preprezentację w Sejmie miałyby jeszcze tylko trzy partie. I tak Zjednoczona Prawica może liczyć na 44 proc. głosów. Oznacza to, że poparcie dla partii rządzącej nie zmieniło się w stosunku do sondażu z czerwca. Chęc oddania swojego głosu na Platformę Obywatelską zadeklarowało 21 proc. respondentów. To o 1 punkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe na które chce zagłosować 6 proc. badanych. Formacja Władysława Kosiniaka-Kamysza poprawiła swój wynik o 3 punkty proc.

Wyniki pozostałych partii prezentują się następująco: Kukiz'15 – 4 proc. (bez zmian), Wiosna 4 proc. (-3 pkt proc.), KORWiN - 3 proc. (bez zmian); SLD - 3 proc. (+1 pkt proc.). Nowoczesna, Ruch Narodowy i Partię Razem – po 1 proc.