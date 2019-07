Kłopotek: Im bardziej PO tuli Czarzastego, tym więcej ich ludzi może przejść do nas

Jest ostateczna decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Startujecie osobno niż Platforma Obywatelska…

Eugeniusz Klopotek: Nareszcie! Po pierwsze – cieszy, że zapadła jasna decyzja. To jest najważniejsze. Że nie musimy się odpowiadać na pytania o współpracę z PO i lewicą, ale wreszcie możemy skupić się na przygotowaniu do kampanii wyborczej, promowaniu własnego programu. A więc do przodu, działamy!

Pod jakim szyldem idziecie do Sejmu, z kim będziecie współpracować?

Idziemy jako Koalicja Polska, ugrupowanie umiarkowane, centrowe.

Ale startując jako koalicja musicie zdobyć aż osiem proc. głosów?

Komitet pójdzie pod szyldem Polskiego Stronnictwa Ludowego, natomiast na plakatach, ulotkach, billboardach pojawi się też nazwa Koalicji Polskiej. Swoje zaproszenie kierujemy do tych środowisk i osób, z którymi mamy pewną wspólnotę programu i wartości. Oficjalnie na karcie wyborczej będzie jednak nazwa PSL.

Rozmawiacie z Kukiz’15, czy też innymi podmiotami, mówiło się o Prawicy RP?

Oczywiście, że idziemy dość szeroko. Rozmawiamy z wieloma podmiotami. Z jednymi te rozmowy układają się lepiej, z innymi trochę gorzej. Ale są prowadzone. A jak Pan wie, przyszło do nas niedawno trzech posłów Platformy Obywatelskiej. Jeśli PO będzie dalej szła w lewo, bardziej przytulać Włodzimierza Czarzastego, to jestem przekonany, że coraz więcej polityków będzie z Platformy Obywatelskiej odchodzić. I być może znajdą swoje miejsce u nas. Przede wszystkim cieszy jednak, że ta decyzja jest już podjęta.