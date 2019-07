Problemy Mameda Ch. Sportowiec stracił prawo jazdy

Mamed Ch. pochodzi z Czeczenii. Do Polski przyjechał w wieku 17 lat. Od 2007 r. związał się z KSW. Dwa lata później został mistrzem tej organizacji w wadze półciężkiej, a w 2015 r. – w średniej. W grudniu 2018 r. ogłosił koniec kariery. Niedawno jednak zdecydował się powrócić do sportu.

Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące, gdyż został przyłapany w Olsztynie na jeździe z prędkością ponad 157 kilometrów na godzinę, pomimo tego, że ograniczenie prędkości wynosi 50 kilometrów na godzinę.

Mamed Ch. został zatrzymany w czerwcu w sprawie paserstwa luksusowych samochodów. Postawiono mu 11 zarzutów. Prokuratura chciała aresztowania Mameda na trzy miesiące, ale sąd się na to nie zgodził.

"Właśnie ta sytuacja pokazała mi ostatecznie, że niechętne jednostki zalewa fala lojalnych fanów wpierających mnie przez lata a za kilkoma pojedynczymi gwizdami stoją setki tysięcy tych, którzy wołali i wołają na trybunach moje imię. To wasze głosy niosły mnie ostatnie 15 lat. To dla was powrócę tam gdzie moje miejsce - do klatki... klatki MMA" – napisał sportowiec.