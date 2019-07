"Nigdy nie powiedzieliśmy...". Karczewski o programie 500 plus

– Nigdy nie powiedzieliśmy, że program 500 plus natychmiast przyniesie efekty. Trzeba tak jak jest w nauce, jak jest w medycynie. Chciałem porównać nasz kongres do takich naukowych kongresów. Zresztą prezes powiedział, że będziemy prowadzić politykę opartą na wiedzy. To jest bardzo istotne i ważne. Należy określić trend – mówił Stanisław Karczewski w Polsat News.

Odnosząc się do dzisiejszej konwencji Platformy Obywatelskiej Karczewski stwierdził, że Grzegorz Schetyna proponuje Polakom "rewolucję", której nikt nie oczekuje.

– Polacy oczekują przede wszystkim stabilizacji – podkreślił polityk.

