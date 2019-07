Prof. Antoni Dudek o decyzji PSL: Kukiz gwarantem przeżycia ludowców

Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło ostateczną decyzję o niestartowaniu z PO. Jak stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, „nie chodzi o mandaty poselskie, ale o Polskę”. Co oznacza taka decyzja ludowców?

Prof. Antoni Dudek: Grzegorz Schetyna może teraz mieć dodatkowy argument za startem z Lewicą. Bo do tej pory była możliwość startu odrębnego bloku lewicowego i osobnego PO z PSL. Teraz Schetyna może przekonywać nawet najbardziej niechętnych startowi z lewicą polityków PO, że chciał Peeselowcom nieba przychylić, a oni wzgardzili, dlatego trzeba dogadać się z SLD.

W jakiej ostatecznie konfiguracji wystartuje opozycja w nadchodzących wyborach?

Tego oczywiście jeszcze nie wiemy, jednak w związku z decyzją PSL najbardziej prawdopodobny jest start dwóch bloków opozycyjnych – znacznie silniejszego lewicowo-platformianego i słabszej Koalicji Polskiej wokół Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Niektórzy twierdzą, że PSL startując osobno nie ma żadnych szans w wyborach parlamentarnych?

Oczywiście, że start samodzielny jest ryzykownym ruchem. Jedynym ratunkiem dla koalicji skupionej wokół PSL jest zawarcie porozumienia z Kukiz’15.

Dlaczego?

Jeżeli dziś poparcie dla ludowców jest na poziomie około 4 proc., a poparcie dla Kukiza to około 2 proc., wzięcie na listy polityków z Kukiz’15 jest niezbędne dla przekroczenia wyborczego progu. W przeciwnym razie koalicja wokół PSL utonie.

Czy jest możliwe osiągnięcie przez Prawo i Sprawiedliwość większości konstytucyjnej w przyszłym Sejmie?

Naturalnie, że jest. Nie wiemy, ile głosów w wyborach dostanie PiS, ile koalicja wokół PO. Ale jeśli PSL i Kukiz’15 w wyborach przepadną, to wtedy wszystko jest możliwe. Bo tu jest wiele warunków, które muszą być spełnione. PSL z Kukiz’15 mogą iść osobno i do Sejmu nie wejść. Mogą iść razem jako komitet i starczy im przekroczenie pięcioprocentowego progu wyborczego. A może się okazać, że pójdą jako koalicja wyborcza i będą potrzebowali 8 proc., co automatycznie szanse ich zmniejsza. Nie wiemy ile dostanie Korwin. Ale można sobie wyobrazić scenariusz, w którym PiS większość konstytucyjną zdobywa.

Na ile to realny scenariusz?

Jest mało prawdopodobny, ale możliwy w znacznie większym stopniu, niż przegrana Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeżeli mielibyśmy tworzyć ranking najmniej prawdopodobnych scenariuszy, to zwyciężyłby ten, w którym PiS przegrywa i traci władzę. Drugi, biegunowo odmienny, że PiS ma samodzielną większość. Potem są scenariusze pośrednie. Za najbardziej prawdopodobną uważam wygraną i zdobycie przez PiS większości, ale bez 3/5 lub 2/3.

Czyli partia rządząca utrzymałaby stan posiadania?

Tak, najbardziej prawdopodobne, że PiS utrzyma stan posiadania, może go nieznacznie powiększy. Natomiast pytanie, kto oprócz PiS w przyszłym Sejmie się znajdzie. Bo to dla przyszłości polskiej sceny politycznej niezwykle ważne. Nie wiemy, czy będzie to koalicja PO z lewicą, czy znajdzie się tam jeszcze ktoś.