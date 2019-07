Trwają poszukiwania 5-letniego Dawida. Policja publikuje zdjęcie ojca dziecka

W środę około 17.00 ojciec chłopca zabrał go z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku szarą skodą fabią o nr rejestracyjnym WGM 01K9. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie.

Po czterech godzinach, przed 21.00 służby otrzymały zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje. Informacja została przez funkcjonariuszy potwierdzona. Do tej pory nie znane jest natomiast miejsce pobytu dziecka, trwają poszukiwania 5-latka.

W chwili zniknięcia chłopiec był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena.

Wczoraj wieczorem warszawska policja zdecydowała się opublikować również wizerunek ojca zaginionego 5-latka z Grodziska Mazowieckiego. Służby apelują, by wszyscy, którzy widzieli go w środę, zgłosili się i wskazali, gdzie to było.

Wszelkie zgłoszenia, nawet anonimowe, przyjmują od Państwa policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Maz. tel. 22 755 60 10 (-11,-12,-13). Można również telefonować do najbliższej jednostki Policji lub pod numer alarmowy 112.