Schetyna: Usuniemy cały śmietnik bezprawia

Podczas konwencji w Warszawie, lider PO przedstawił dzisiaj sześć obszarów, na których skupi się Platforma w kampanii wyborczej oraz po ewentualnym zwycięstwie w wyborach.

Nie wystarczy być jedynie antyPiS-em

– Odwiedzamy miasta i wsie w ramach akcji „Porozmawiajmy”. Wsłuchujemy się w głos, który płynie z tych rozmów i ta lekcja jest bardzo jasna i oczywista: nie wystarczy być jedynie antyPiS-em, bo bycie antyPiS-em nie odzwierciedla tak naprawdę tego, kim jesteśmy i za czym się opowiadamy. W najbliższych wyborach parlamentarnych chcemy ponownie dotrzeć do wyborców, przestawić jasny plan polityczny, który sprawi że Polakom będzie żyło się lepiej, jasno argumentować dlaczego warto pójść na wybory i dlaczego warto zagłosować na Koalicję Obywatelską – mówił lider PO, występując na początku II dnia konwencji.

– Nasza misja to pracować dla ludzi nawet kosztem politycznych sojuszy. Dlatego proponujemy Polakom koalicję i partnerstwo ludzi dobrej woli, którzy gotowi są ciężko pracować na rzecz obywateli, nie oczekując nic w zamian – tłumaczył dalej Schetyna. Lider PO zapewnił też, że program Koalicji nie będzie „tworem politycznym i gabinetowym”. – Będzie wynikał także, a przede wszystkim z ludzkich potrzeb, trosk, po prostu z życia. Będzie czerpał z pomysłowości i wiedzy obywateli. To będzie nowa polityka, zupełnie nowa polityka i zupełnie nowa Polska – dodał.

Zmiany, których chcą Polacy

– Już dziś mogę przedstawić sześć głównych zmian, których Polska pilnie potrzebuje, a Polacy ich się domagają – mówił dalej Schetyna. – Po pierwsze wolność i demokracja. Jeśli komuś wydaje się, że to tylko oczekiwanie elit, to znaczy, że nie szanuje i nie docenia ludzi w Polsce. Polacy kochają wolność bez względu na status materialny i wykształcenie – dodał.

– Polacy mają w sobie gen demokracji. Doskonale wyczuwają, kiedy jest łamana i chcą jej bronić. To jest natura wolnych ludzi (…) Zaczniemy od Aktu Odnowy Demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne – stwierdził polityk.

Dalej, wśród wymienionych obszarów, którymi zajmie się Platforma Obywatelską są: zarobki Polaków, służba zdrowia, sytuacja osób starszych, oświata i środowisko.