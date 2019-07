Rzeczniczka PiS o Schetynie: Można mówić dużo, obiecać można wiele

Schetyna: Usuniemy cały śmietnik bezprawia

– Zaczniemy od Aktu Odnowy Demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne – mówił lider PO Grzegorz Schetyna, podczas konwencji w Warszawie.