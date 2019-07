Tak właśnie zdają się apelować ci, którzy dbają – a raczej powinni dbać – o jakość polskiego złotego, a więc także o poziom inflacji. Tymczasem inflacja niepostrzeżenie przekroczyła 2,5 proc., czyli przebiła cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej.

W czerwcu 2019 r., według wstępnego szacunku GUS, wzrosła do 2,6 proc., licząc czerwiec 2019 do czerwca 2018 r. W maju było to 2,4 proc., a w kwietniu – 2,2 proc. RPP jednak nie kwapi się do podniesienia stóp procentowych, stąd i odsetki oferowane oszczędzającym przez banki są na żenująco niskim poziomie – w zasadzie nie dając im szans nie tylko na zarabianie na odłożonych tam pieniądzach, lecz także nawet na utrzymywanie ich realnej wartości.