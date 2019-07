"Jaka to dobra zmiana?". Ojciec Rydzyk krytycznie o PiS

Duchowny mówił m.in. o zagrożeniach płynących z Konwencji Stambulskiej i skrytykował obecnie rządzących, że nie zdecydowali się na wypowiedzenie tego dokumentu. – Ta Konwencja Stambulska, jak nie będzie odwołana – jest tu pan minister Kownacki, zna się na prawie – to co będzie? Będą wchodzić gorzej niż nóż w masło – podkreślał ojciec Rydzyk. – A nie odwołali tego. Platforma wprowadziła i PSL, a ci nie odwołali. Dobrze, że jest „500 plus”, dobrze, że są pieniądze na chleb, ale chleb to nie wszystko – jeszcze duch. Jesteśmy katolikami, to i w rządzie trzeba być katolikiem, i w parlamencie trzeba być katolikiem, i w urzędach trzeba być katolikiem, a nie zostawiać katolicyzmu za drzwiami. I o taką Polskę chodzi – dodawał.

"Coś obrzydliwego"

Dyrektor Radia Maryja skrytykował także treści, jakie pojawiają się w mediach publicznych. Wyraził pogląd, że promuje się w nich LGBT i uderza w rodzinie. – W telewizji publicznej za pieniądze Polaków i katolików puszcza się filmy, które źle przedstawiają rodzinę. Wzorce złe – rozwód za rozwodem, partner za partnerem. Geje i wszyscy inni, LGBT. Coś obrzydliwego. Puszczają w TVP – mówił duchowny i dodawał: "Jaka to dobra zmiana? Dobrze, że jest „500 plus” i inne rzeczy, ale duch narodu".

Ojciec Tadeusz Rydzyk nawoływał także, aby głośniej upominać się o prawo do życia dla dzieci nienarodzonych. – My za cicho mówimy. Ta aborcja eugeniczna – a to zabijanie, bo mówią, że to dziecko jest chore, to go zabić. Żadnego nie wolno zabić. Nikogo, bo Pan Bóg się o to upomni. Tego też nie robią w Polsce – wskazywał redemptorysta.