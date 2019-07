Biedroń namawiał europosłów do niegłosowania na kandydatów PiS. Ujawniono wiadomość

Była premier Beata Szydło nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Głosowanie w tej sprawie było tajne. Za kandydaturą Szydło opowiedziało się 21 europosłów, przeciwko było 27 europosłów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Z nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że przeciw kandydaturze Szydło głosowali przedstawiciele frakcji socjalistów, liberałów, Zieloni oraz lewicowa grupa GUE.

O tym, że do głosowania przeciwko kandydatom PiS namawiał w PE Robert Biedroń informowała przed kilkoma dniami europosłanka PiS Beata Mazurek. Jej słowa potwierdza mail opublikowany wczoraj na Twitterze przez prof. Zdzisława Krasnodębskiego. "Namawiamy do tego, by nie głosować na następujących kandydatów: Beatę Szydło. Witolda Waszczykowskiego, Zdzisława Krasnodębskiego i Ryszarda Czarneckiego" - czytamy w mailu podpisanym przez lidera Wiosny.