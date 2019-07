Sawicki: Schetyna chce budować nową lewicę

Podczas wczorajszego spotkania w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, lider PO przedstawił sześć obszarów, na których jego formacja skupi się w kampanii wyborczej oraz po ewentualnym zwycięstwie w wyborach. – Po pierwsze wolność i demokracja. Jeśli komuś wydaje się, że to tylko oczekiwanie elit, to znaczy, że nie szanuje i nie docenia ludzi w Polsce. Polacy kochają wolność bez względu na status materialny i wykształcenie – dodał. – Polacy mają w sobie gen demokracji. Doskonale wyczuwają, kiedy jest łamana i chcą jej bronić. To jest natura wolnych ludzi (…) Zaczniemy od Aktu Odnowy Demokracji. Jednym zbiorem ustaw usuniemy cały śmietnik bezprawia, wszystko co niekonstytucyjne, co łamie wolność, co niepraworządne – stwierdził polityk. Dalej, wśród wymienionych obszarów, którymi zajmie się Platforma Obywatelską były: zarobki Polaków, służba zdrowia, sytuacja osób starszych, oświata i środowisko. Schetyna zapowiedział również legalizację związków partnerskich.

Do ofery PO w konkteście niedoszłego sojuszu tej partii z PSL odniósł się w Woronicza 17 na antenie TVP Info Marek Sawicki. – Wypowiedź Grzegorza Schetyny z piątkowego poranka, że on jest zdecydowany na budowanie szeroko bloku od konserwatystów do skrajnej lewicy definitywnie zakończyła rozmowy o budowaniu koalicji – oświadczył. – I kwestia związków partnerskich i kwestia tej pomocy asocjalnej. Widać wyraźnie ze Schetyna chce budować nową lewicę. Niech każdy idzie swoją drogą. Uważamy, że Polakom nalezą się czytelne programy – wskazywał. – Jeśli oni przekonają Polaków do kwestii aborcji, związków partnerskich i in vitro, to życzę powodzenia. Moim zdaniem nie przekonają – skwitował.