"Kilka miesięcy temu przybiegała do nas błagając o to, żeby...". Zgorzelski odpowiada Lubnauer

Piotr Zgorzelski z Polskego Stronnictwa Ludowego był dziś jednym z gości "Śniadania Polsat News". Polityk ustosunkował się do słów szefowej Nowoczesnej. Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że „każdy kto stanie w opozycji do Koalicji Obywatelskiej tak naprawdę stanie po stronie PiSu”. Przypomnijmy, że ludowcy nie chcą kontynuować współpracy w ramach Koalicji Obywatelskiej z uwagi na obecność w niej skrajnej lewicy.

– Odpowiem Pani Katarzynie Lubnauer, która dzisiaj widać jest zagorzałą bojowniczką o jedność zjednoczonej opozycji, ale kilka miesięcy temu przybiegała do nas do klubu błagając o to, żeby przekazać do ich klubu jednego posła chcąc jakby obronić swój klub przed wchłonięciem do Platformy Obywatelskiej – przypomniał Piotr Zgorzelski.