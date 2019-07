"Dziś taką właśnie Polskę budujemy". List prezydenta do uczestników XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja

"Szczególne pozdrowienia kieruję do Ojca Dyrektora, Ojców pracujących w Radiu Maryja i Telewizji Trwam oraz wszystkich zaangażowanych w to wielkie dzieło, które dla wielu Polaków stało się przestrzenią wolności i źródłem duchowego wsparcia. Rodzina Radia Maryja jest prawdziwą obywatelską wspólnotą, której spoiwem jest przywiązanie do wartości chrześcijańskich i umiłowanie Ojczyzny. Są to dwa filary, na których od początków naszej państwowości opiera się nasza narodowa wspólnota. Dlatego jako Prezydent Rzeczypospolitej chcę dzisiaj wyrazić moją wdzięczność za wszystkie lata służby Polsce, za podtrzymywanie ducha patriotyzmu, za krzewienie polskiej kultury i tradycji, za troskę o naszą przyszłość, wreszcie za olbrzymi wkład w utrzymanie łączności z naszymi Rodakami za granicą" – napisał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa wypowiedziane przed czterdziestu laty przez Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Głowa państwa wyraziła przekonanie, że słowa te, a właściwie ta modlitwa zapoczątkowała nasz marsz ku wolności zwieńczony upadkiem komunizmu. "Nie wolno nam zapomnieć, że marsz ten był okupiony cierpieniem, a niekiedy także krwią, w tym krwią kapłanów. Dlatego w tym roku po raz pierwszy będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, poświęcony wszystkim tym, którzy służąc Bogu, oddali życie za Polskę. Będziemy czcić ich pamięć 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, którego funkcjonariusze komunistycznej Służby Bezpieczeństwa uprowadzili i bestialsko zamordowali tego właśnie dnia w 1984 roku. Niech to nowo ustanowione święto stanie się okazją, by wyrazić naszą wdzięczność wszystkim tym, którzy spiesząc z duchową posługą, stanęli jednocześnie w obronie naszej wolności i suwerenności, płacąc za to najwyższą cenę" – podkreślił.

W liście skierowanym do pielgrzymów Andrzej Duda przywołał także inne wystąpienie Jana Pawła II, to wygłoszone na Jasnej Górze. trzy dni po homilii na placu Zwycięstwa. "Papież Polak przypomniał, jak ważna jest jedność, której fundamentami są sprawiedliwy ład społeczny, przywiązanie do wartości oraz poczucie odpowiedzialności za tę samą wspólną sprawę, której na imię „Ojczyzna”. Dziś taką właśnie Polskę budujemy. Polskę, w której każdy może czuć się u siebie, w której wszyscy mogą w sprawiedliwy sposób korzystać z owoców swojej pracy, w której konstytucyjna ochrona rodziny jest rzeczywiście realizowanym prawem. O to wszystko od lat upomina się Rodzina Radia Maryja, słuchając Polaków i pozwalając im się wypowiadać, mówiąc o potrzebach zwykłych ludzi, wskazując na wyzwania i zagrożenia, które przed nami stoją" – wskazał prezydent.

Kończąc swój list Andrzej Duda napisał: "Za ten mocny i wyrazisty głos w obronie wartości budujących naszą tożsamość i w obronie godności każdego człowieka chcę dziś raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować. Życzę wszystkim uczestnikom XXVIII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę oraz wszystkim słuchaczom Radia Maryja, widzom Telewizji Trwam i czytelnikom „Naszego Dziennika”, całej Rodzinie Radia Maryja, radości płynącej z doświadczenia wspólnoty, a Ojcu Dyrektorowi i Ojcom Redemptorystom błogosławieństwa Bożego oraz kolejnych lat w służbie Kościołowi i Polsce"