Nowy Sącz: Film pornograficzny na witrynie informacji turystycznej

Materiały przeznaczone tylko dla widzów dorosłych wyświetlane były na interaktywnym panelu Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu. W sprawie interweniował strażnik miejski. To on wyłączył wyświetlany film.

Ekran ustawiony jest od strony ul. Jagiellońskiej. Jak podaje "Gazeta Krakowska" nie wiadomo, jak długo film był emitowany. Panel został zamontowany tydzień temu. Daje on możliwość zapoznania się z atrakcjami turystycznymi Nowego Sącza przez 24 godziny na dobę. Jak mówi Małgorzata Kalczyńska z Centrum Informacji Turystycznej, właścicielem ekranu jest firma NEWSMAP. – To obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie przed „włamaniem” do serwisu informacyjnego osób trzecich – wskazuje w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Jednocześnie CIT przeprasza za zaistniałą sytuację.

Sprawa została zgłoszona na policję.