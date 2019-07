77-latek podejrzewany o zabicie kociąt. Grożą mu 3 lata więzienia

77-latek jest podejrzewany o zabicie kociąt. Jak podaje tvn24, mężczyzna miał uderzać workiem z kociętami o mur.

– Senior został zatrzymany i przewieziony do komendy w Kamiennej Górze, gdzie przedstawiono mu zarzut z ustawy o ochronie zwierząt. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Następnie złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Z jego wypowiedzi możemy wnioskować, że nie do końca zdawał sobie on sprawę z powagi sytuacji – informuje mł. asp. Paulina Basta z kamiennogórskiej policji.

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. 77-latkowi grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.