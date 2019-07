Córka Kukiza leży w szpitalu. Poseł pokazał straszne zdjęcia

"Jak już tak 'DAJCIE' (z naszych pieniędzy), to 'DAJCIE' przed wyborami chociaż na dach w tym szpitalu, dopóki jeszcze się nie zawalił. I zróbcie to choćby w trosce o PiS-owskie biura na Nowogrodzkiej utrzymywane z naszej kasy, bo wam jeszcze sąsiadujący z wami szpital waląc się przysypie papiery ze wspaniałymi z pewnością (bo jakże inaczej) planami 'naprawy Służby Zdrowia'" – napisał na Facebooku lider Kukiz'15.

Dalej polityk opisał historię szpitala, podkreślając, że placówka hospitalizuje rocznie średnio 45 tysięcy pacjentów, w tym blisko 5000 pacjentów ze schorzeniami i urazami układu ruchu, około 3600 po przeszczepieniach nerek, trzustki lub wątroby.

"Nie odpowiadajcie mi, PiSowcy, że to 'wina Tuska'. Bo nie tylko. Swoje też weźcie na klatę. Bo wspólnie z Platformą bronicie tego postbolszewickiego ustroju, który wam daje luksusowe życie za kasę Polaków. I kosztem zdrowia i życia Polaków jesteście w stanie operować tematem zdrowia na 'wynik wyborczy'" – uważa Kukiz.

Poseł przypomina, że dwa lata temu na spotkania liderów wszystkich partii z prezydentem, aby napisać wspólną ustawę reformująca służbę zdrowia oraz podpisać umowę, że będzie ona wdrażana bez względu na to, kto obejmie władzę.

"NIKT z was nie był tym zainteresowany!!! Bo każda partia traktuje ten temat jako 'paliwo wyborcze' i środek do celu, jakim jest zawładnięcie spółek państwa, by potem poobsadzać w nich swoje rodziny. Kosztem ludzkiego zdrowia. Cwaniaki POPiSowe...." – kończy swój wpis Kukiz.