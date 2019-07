"Tak się nie robi polityki". Baranowska o niecodziennym pomyśle Kukiza

"Proszę o Twoją radę – z kim koalicja byłaby dla K15 najlepsza. Możesz zaznaczyć kilka opcji" – czytamy w ankiecie, która pojawiła się na stronie internetowej kukiz-demokracja-bezposrednia.pl.

Najwięcej internatów wskazało na sojusz ruchu Kukiza z Revolution Mariusza Maxa Kolonki (37 proc.). Drugie miejsce w zestawieniu zajęła Wolność Janusza Korwin-Mikkego (26 proc.). Z kolei 19 proc. stawia na Bezpartyjnych Samorządowców. Czwarte miejsce zajmuje Ruch Narodowy (15 proc.), a ostatnie – Polskie Stronnictwo Ludowe (3 proc.).

"Absolutny hit" – tymi słowami Baranowska podsumowała pomysł Kukiza.

– Trwają negocjacje, targi koalicyjne, a tymczasem on pyta swoich sympatyków na Facebooku, z kim powinien pójść do wyborów, bo sam nie może się zdecydować. To jest kompletnie niepoważne i pokazuje, że Paweł Kukiz jest kompletnie pogubiony. Tak się nie robi polityki – stwierdziła publicystka "Do Rzeczy" w programie Wirtualnej Polski.

Czytaj także:

Kukiz'15 w koalicji z PSL? "Jeżeli poprą nasze postulaty..."

Czytaj także:

Kukiz pyta internautów, z kim ma wejść w koalicję. Są pierwsze wyniki