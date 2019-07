Wychowawczyni na dobranoc czyta dzieciom poradnik o seksie? Małopolska Kurator Oświaty alarmuj o niepokojącej sytuacji

"Otrzymałam zgłoszenie od Rodziców. Wychowawczyni na dobranoc czyta dzieciom poradnik o treści: jeden stosunek seksualny nie wystarczy aby być gejem, trzeba ich więcej. Dzieci się zbuntowały. Rodzice nic nie wiedzieli. Rodzice kontrolujcie, rozmawiajcie z dziećmi, bądźcie czujni" – alarmuje Nowak we wpisie na Twitterze.

Małopolska kurator nie poinformowała gdzie dokładnie doszło do opisywanej sytuacji, wiadomo jedynie, że chodzi o obóz letni dla dziewcząt i chłopców. Dzieci były w wieku 12-16 lat. „Tylko jeden chłopiec zadzwonił z tym problemem do Mamy - my nie chcemy tego słuchać!” – dodaje Nowak.

Komentując opisaną przez Barbarę Nowak sytuację, prezes Instytutu Ordo Iuris mecenas Jerzy Kwaśniewski zaproponował swoją pomoc rodzicom, których dzieci spędzają czas na wspomnianym obozie.

„Jeżeli rodzice chcieliby wyciągnąć dalej idące, odszkodowawcze konsekwencje, chętnie pomożemy. Rażące naruszenie konstytucyjnie chronionego pierwszeństwa wychowawczego rodziców to także naruszenie ich dóbr osobistych” – napisał mecenas Kwaśniewski.