"Ale po co pan mi to mówi?". Nerwowa reakcja polityka PO na pytania dziennikarza

Redaktor Kunica w swoim pytaniu nawiązał do tzw. Szóstki Schetyny i obietnicy, że na SOR czas oczekiwania na wizytę nie będzie mógł przekroczyć 60 minut, a czekanie na wizytę u specjalisty zajmie maksymalnie 21 dni. – Wie pan ilu w Polsce jest lekarzy? 170 tysięcy, licząc ze stomatologami. I to powoduje, że mamy w Polsce 2,3 lekarza na 1000 mieszkańców. W Grecji, dla porównania, 6,6... – mówił dziennikarz.

– Ale po co mi pan to referuje panie redaktorze? Niech pan zaprosi ministra Szumowskiego i z nim o tym rozmawia – przerwał mu w tym momencie Brejza.

Dziennikarz wytłumaczył, że aby podnieść jakość usług medycznych należy zatrudnić około 500 tys. lekarzy. Kunica zapytał posła, jak PO chce to zrobić.

Po chwili konsternacji Brejza powtórzył, że dziennikarz powinien zaprosić ministra Szumowskiego. – Panie redaktorze... panie redaktorze. Niech pan zaprosi ministra Szumowskiego i zapyta go o program rządowy PiS pod nazwą "Niech lekarze wyjadą" – stwierdził polityk. – My proponujemy program uzdrowienia służby zdrowia, który sprowadzał się będzie docelowo do tego, że ludzie nie będą umierać na SOR-ach, nie będą oczekiwali 8-10 godzin na przyjęcie na SOR, a kolejki do specjalistów nie będą się wydłużać – dodał dopytywany przez red. Kunickiego.

W następnej części swojej wypowiedzi Brejza zaatakował Prawo i Sprawiedliwość zarzucając rządzącym, że upokarzają lekarzy i mają im do zaoferowania program "niech wyjadą".