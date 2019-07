"Zatrzymać obchodzenie prawa rodzinnego przez ruch LGBT". Powstał projekt ustawy

Projekt „Jak zatrzymać obchodzenie prawa rodzinnego przez ruch LGBT” obejmuje zmiany, które mają wykluczyć ryzyko stosowania przez sądy przepisów prawa obcego regulujących związki jednopłciowe (niezależnie od nazwy) oraz ograniczyć możliwość zawierania tego rodzaju związków przez obywateli polskich, co utrudni wywieranie presji na rzecz instytucjonalizacji związków partnerskich w Polsce w oparciu o zarzut rzekomej dyskryminacji osób pozostających w tego rodzaju układach.

W odniesieniu do wyroków sądów jakie zapadają w ostatnich miesiącach (chodzi m.in. o wyroki Naczlnego Sądu Administracyjnego, nakazujące dokonani tzw. transkrypcji obligatoryjnej zagranicznego aktu urodzenia, wedle którego rodzicami są dwie kobiety), projekt zakłada:

likwidację tzw. transkrypcji obligatoryjnej;

anulowanie transkrybowanych aktów stanu cywilnego sprzecznych z polskim porządkiem prawnym;

zniesienie instytucji zaświadczenie a stanie cywilnym;

wprowadzane dodatkowej, szczegółowej klauzuli porządku publicznego do Prawa prywatnego międzynarodowego, wykluczającej ponad wszelką wątpliwość możliwość stosowania przepisów prawa obcego dotyczącego związków osób tej samej płci w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego;

ujednolicenie sposobu rozumienia rodziny w ustawie o cudzoziemcach z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Instytut zwraca się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o poparcie przygotowanego projektu ustawy, który jak podaje prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, "wykluczy dalsze podważanie zasad polskiego prawa rodzinnego”. „Zmiany zabezpieczą dobro dziecka i uniemożliwią wpisywanie do aktu urodzenia jako rodziców osób tej samej płci” – apeluje na stronie maszwplyw.pl Jerzy Kwaśniewski.

Jak podkreślił podczas konferencji dr Marcin Olszówka, koordynator Centrum Analiz Instytut, projekt trafi do ministra sprawiedliwości, jednak może go też podjąć grupa posłów. Ponadto, twórcy dokumentu liczą na szerokie poparcie petycji do ministra, aby pokazać szerokie poparcie społeczne dla pomysłu wzmocnienia konstytucyjnej gwarancji ochrony małżeństwa.

Ponadto Instytut przygotował opinię prawną w sprawie niedopuszczalności dokonania transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego sprzecznego z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP, która zostanie rozesłana do wszystkich kierowników urzędu stanu cywilnego w Polsce.

