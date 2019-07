Dojdzie do rozłamu w PSL? Nieoczekiwane słowa wiceprezesa ludowców

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas piątkowej konferencji prasowej przekazał, że działacze PO nie wyrazili chęci do budowania sojuszu centrowego, w związku z czym ludowcy rezygnują z budowy wspólnej koalicji.

– Nie widzimy w kierownictwie Platformy chęci do budowy bloku centrowego. My chcemy budować blok centrowy, Koalicję Polską, która daje szanse na wyraziste poglądy – podkreślił szef ludowców.

Oznacza to, że PSL prawdopodobnie pójdzie samotnie do wyborów. Z decyzją kierownictwa partii nie zgadza się jednak wiceprezes ludowców Adam Struzik, który namawia do zawiązania współpracy z Platformą Obywatelską.

„Jeszcze nie jest za późno! Gdy PiS chcąc zdominować samorządy wprowadził w 2006 roku blokowanie list doszło do porozumienia PO-PSL. Wygraliśmy wybory i po wyborach parlam. 2007 utworzyliśmy koalicję 2007-15.Teraz podobne wyzwanie. Tylko koalicja PO-PSL może przeciwstawić się PiS” – napisał Struzik na Twitterze.

Do tej sytuacji odniosła się rzecznik SLD Anna Maria Żukowska, która w udostępniła na Twitterze wypowiedź Marcina Kierwińskiego z PO.

– Nie zarzucam PSL, że dziś myślą o koalicji z PiS, ale na pewno działają tak, że Kaczyński może się z tego cieszyć. Rozbijanie opozycji to działanie na rzecz PiS – mówił poseł w TVP.