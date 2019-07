"Chcemy budować przyjacielskie stosunki". Spotkanie prezydentów Polski i Słowacji

Politycy rozmawiali m.in. o współpracy w regionie i w ramach Unii Europejskiej, kwestiach bezpieczeństwa, ochrony środowiska i klimatu. – Namawiałem panią prezydent do zaangażowania się we współpracę w ramach Trójmorza – zaznaczył Prezydent Duda podczas konferencji prasowej.

– Rozmawialiśmy w zasadzie o wszystkich najważniejszych sprawach, które nas otaczają. Uśmiechałem się i mówiłem do Pani Prezydent, że pomiędzy Polską a Słowacją problemów nie ma. Mamy tylko te kwestie, które są wspólne, są w naszym interesie i które rzeczywiście trzeba zrealizować. Więc rozmawialiśmy o współpracy właśnie w ramach V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej, również w ramach Trójmorza, gdzie mówiliśmy o rozwoju infrastrukturalnym – jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, kolejową i energetyczną. Mówiłem Pani Prezydent, że cieszę się, iż budowa interkonektora gazowego pomiędzy Polską a Słowacją już się toczy i mam nadzieję, że w terminie – do 2021 roku – szczęśliwie się zakończy – mówił przywódca Polski.

Prezydent Słowacji także zapewniła o chęci kooperacji i pogłębiania przyjaznych stosunków. – Jest to rzeczywiście jedna z moich pierwszych wizyt. Chcemy pokazać, że chcemy współpracować z Polską, że chcemy kontynuować naszą tradycję wizyt w sąsiednich krajach i budowanie dobrych, przyjacielskich stosunków. Polska jest bardzo ważnym partnerem w inwestycjach, w gospodarce. Rozmawialiśmy o perspektywach bliższej współpracy transgranicznej. Nasze stosunki nie dotyczą tylko gospodarki. Bardzo ważna jest wspólna historia, wartości – wskazała Czaputova.

I dodała: – Powtórzyłam, że współpraca w ramach wspólnoty, czwórki wyszehradzkiej, jest bardzo aktualna, że jeśli ma to mieć jakiś sens, musimy budować na naszych regionalnych interesach, że musimy dążyć do europejskiej integracji, tak by nasza współpraca przynosiła pozytywne rezultaty. Uważam, że musimy dążyć do wspólnych europejskich rozwiązań. Tylko tak będziemy mogli doprowadzić do realizacji celów Unii Europejskiej, jak i czwórki wyszehradzkiej.

