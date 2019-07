Już ponad 3 mln wniosków o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Dobry Start

Nowe dane podczas wizyty w Skoczowie przedstawicł wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed. Wiceminister dodał, że w woj. śląskim złożono ponad 287 tys. wniosków o 500+ i 167 tys. o Dobry Start.

Skoczów liczy 26 tys. mieszkańców. Świadczenie Rodzina 500+ przysługiwało dotychczas ok. 3,2 tys. dzieci. Obecnie liczba ta wzrośnie do ok. 5,5 tys. Z programu Dobry Start skorzystało w ub.r. 3,3 tys. dzieci. Do miejscowego ośrodka napłynęło już 1650 wniosków na 500+ i 1020 o Dobry Start.

Od 1 lipca świadczenie Rodzina 500+ przysługuje na każde dziecko do 18 r.ż. bez kryterium dochodowego. Od tego dnia wnioski można składać elektronicznie. Od 1 sierpnia będzie to możliwe także w formie tradycyjnej – papierowej. Po rozszerzeniu formuły programu Rodzina 500+ wsparciem objętych będzie 6,8 mln dzieci.

Świadczenie Dobry Start to 300 zł wsparcia i przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, mogą otrzymać świadczenie do ukończenia 24 lat. Od 1 sierpnia wnioski będą mogli składać także uczniowie szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych.

