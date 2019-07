Ziemkiewicz o "szóstce Schetyny": Widać, jak głęboko to wszystko tkwi w oparach absurdu

Dostępny jest już najnowszy odcinek programu "Polska na serio". To wspólny projekt medialny "Do Rzeczy" oraz wSensie.tv.

– Wiadomo, jak Kaczyński miał pięć, to PO musi mieć sześć punktów. Ale za to jakich. Konkrety. Po pierwsze mają być krótsze kolejki do lekarzy i to mi się bardzo podoba, bo widać jak głęboko w oparach absurdu to wszystko jest. Ktokolwiek miał do czynienia z tzw. SOR-em i wie, jakie są tam zasady przyjmowania to wie, że nie przyjmuje się w kolejności zgłaszania się (...) liczy się nie to, ile już czasu dany człowiek tam spędził, tylko ile czasu jest w stanie jeszcze spędzić zanim zejdzie – tak Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy", komentuje zaprezentowane podczas sobotniej konwencji KO zapowiedzi.

– Wiesz co jest lepsze? To, co Schetyna powiedział o pacjentach, którzy tam jadą – że będą dowożeni taksówkami. Masz katar, cokolwiek, taksówka będzie przyjeżdżała. Karetki już nie funkcjonują, tylko zamawiasz taksówkę i mówisz: "tak, na koszt państwa" i jedziesz – odparł Rafał Otoka-Frąckiewicz, publicysta wSensie.pl.

