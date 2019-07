Aktywiści chcą "zmusić" ludzi do rezygnacji z samochodów? Ostra odpowiedź Warzechy

"Jeśli klasę średnią zmusimy do przesiadki do komunikacji publicznej, to biedni na tym skorzystają. Bo klasa średnia potrafi się awanturować, że ma być czysto i punktualnie. Łatwiej będzie wtedy wywalczyć kolejne inwestycje w publiczny transport. Nie ma nic gorszego dla środowiska i nic bardziej absurdalnego, niż samochód, w którym po mieście podróżuje jedna osoba" – przekonuje Jan Mencwel w rozmowie z gazetą.pl.

Na tezy lewicowego działacza ostro zareagował publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Oni tak właśnie myślą: zmuszać, nakazywać, zakazywać. Są jak pasożyt i rak zarazem. Pociesza mnie tylko to, że coraz więcej ludzi to widzi i reakcje na te ich debilizmy są coraz gwałtowniejsze" – ocenił Warzecha.

"Oni są naprawdę mentalnie w głębokiej komunie, ci aktywiści miejscy. Bez urządzania życia innym nie umieją żyć" – ocenił Warzecha.