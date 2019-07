PSL jednak pójdzie z Kukizem? Padły zaskakujące słowa

Czy ruch Kukiz'15 zdecyduje się na wspólny start z PSL-em? Z wypowiedzi polityków obu formacji wynika, że takie rozwiązanie jest poważnie rozważane. W przeszłości na ten temat wypowiadał się m.in. Grzegorz Długi oraz Łukasz Rzepecki z ruchu Kukiza.

Marek Sawicki nie zna jeszcze szczegółów wczorajszych rozmów z przedstawicielami Kukiz'15, ale optymistycznie ocenia szansę zbudowania wspólnego bloku. – Wiem, że rozmawiali wicemarszałek Tyszka i Piotr Zgorzelski. Jeszcze konsultacji nie było. Zaraz będziemy uzgadniali kolejne wspólne kroki. W mojej ocenie jest bardzo dużo szans [na wspólny start - red.] – mówił polityk w programie TVP.

– To Kukiz zagwarantuje przeżycie PSL, czy PSL da życie Kukiz'15? – pytał Krzysztof Ziemiec. – My się o życie nie martwimy. Za rok będziemy obchodzić 125-lecie. Ale w każdym środowisku politycznym, co jakiś czas, potrzebne jest zasilanie z zewnątrz. Wrzucenie nowych ludzi, nowych idei, w każdym środowisku jest potrzebne – odparł Sawicki.

PSL nie pójdzie z Platformą

W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że PSL nie ma zamiaru iść we wspólnym sojuszu z Koalicją Obywatelską. Teraz Sawicki potwierdza, że sprawa jest zamknięta.

– Z punktu widzenia polskiej polityki to, jaką drogę wybierze Grzegorz Schetyna, czy dobierze do KO jeszcze szeroko rozumianą lewicę od SLD na lewo i dalej, to jest oczywiście ważne, bo będzie pozycjonowało polską scenę polityczną. Dla nas sprawa została zamknięta w piątek. My do tej koalicji się nie wybieramy. Jesteśmy o kilka dni do przodu i realizujemy własny projekt. Nie rozumiem, skąd jest to przekonanie u części publicystów i chyba u samego Schetyny, że rozmowy z PSL trwają. One miały charakter pozorny. My ogłosiliśmy swoją ofertę 1 czerwca, powtórzyliśmy 6 lipca, że budujemy Koalicję Polską” – stwierdził polityk.