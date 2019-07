"Niech pan otworzy szuflady, sejfy". Platforma Obywatelska apeluje do Kuchcińskiego

Kamila Gasiuk-Pihowicz podkreśliła, że odmawiając opinii publicznej wiedzy na temat tego, kto poparł obecnych członków KRS politycy Prawa i Sprawiedliwości stawiają się ponad prawem.

– Czy prawnicze autorytety, czy podwładni Zbigniewa Ziobry, czy może w ogóle tych podpisów nie było albo były to podpisy poparcia obecnych członków KRS – wskazywała. – W związku z tym, że pan marszałek Kuchciński i Kancelaria Sejmu nadal nie wywiązali się z prawomocnych i ostatecznych wyroków sądów dzisiaj postanowiliśmy im w tym pomóc i składamy dwa wnioski. Pierwszy z tych wniosków to oficjalne ponaglenie szefa KS o wykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z sierpnia 2018 roku i to otworzy drogę do złożenia skargi na bezczynność, a w konsekwencji na nałożenie grzywny na Kancelarię Sejmu. Dodatkowo, żeby jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć, składamy także do sądu wniosek o oficjalne stwierdzenie prawomocności wyroku WSA z sierpnia 2018 roku – mówiła posłanka klubu PO-KO.

Wnioski te to - zdaniem Gasiuk-Pihowicz powiedzenie "sprawdzam" marszałkowi Sejmu. – Ostateczny i prawomocny wyrok NSA ws. list poparcia dla politycznych nominatów w KRS jest – dodała.

Z kolei Robert Kropiwnicki z Platformy Obywatelskiej zaapelował do Marka Kuchcińskiego, żeby ten się nie bał. – Niech się pan nie boi, niech pan pokaże te listy. Pan za to odpowiada. Niech pan otworzy szuflady, sejfy, znajdzie te listy i pokaże opinii publicznej, bo wszyscy mamy prawo wiedzieć, kto poparł nominatów do KRS-u – podkreślał polityk.