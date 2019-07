Lubnauer: 500 plus jest na wakacje, a nie na korepetycje

Lubnauer twierdzi, że pieniądze jakie otrzymują Polacy w ramach programu 500 plus powinny być przekazane na wspólne spędzanie wolnego czasu przez członków rodziny

– Chcemy zachować 500 plus i wychodzimy z założenia, że to mają być pieniądze na wakacje, na wspólne spędzanie czasu, a nie na korepetycje – powiedziała Lubnauer w programie "Rzeczopolityce". – To szkoła jest od tego, żeby po lekcjach nauczyciel usiadł z dzieckiem, pomógł mu wyjaśnić te rzeczy, których nie rozumie, pomógł mu odrobić lekcje, pomógł mu rozwinąć zainteresowania, wykorzystać swoje zdolności np. sportowe, artystyczne i taką szkołę proponujemy. M.in. jest to jeden z ważnych elementów szóstki Schetyny, ta przyjazna szkoła bez korepetycji, bez tornistrów, jest na to gotowy plan – podkreśliła.

W dalszej części programu Lubnauer oceniła, że społeczne transfery pieniędzy są jedyną rzeczą, z jaką poradziło sobie Prawo i Sprawiedliwość. Szefowa Nowoczesnej stwierdziła, że jest za tym by zachować transfery socjalne PiS i uzupełnić je o rozwiązania, które poprawią jakość życia. – W tych wszystkich dziedzinach, w których PiS po tych czterech latach pokazał całkowitą pustkę – przekonywała Lubnauer.