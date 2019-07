Rekrutacja w Warszawie: Ponad 3 tys. uczniów nie dostało się do żadnej ze szkół

Uczniowie poznali już wyniki rekrutacji do szkół średnich. Jak wynika z danych przedstawionych przez wiceprezydent Warszawy Renatę Kazanowską, w samej Warszawie 3 183 uczniów nie udało się dostać do żadnej ze szkół. 756 z nich otrzymało wcześniej świadectwa z czerwonym paskiem, zaś 5 uczniów miało 190 pkt. na 200 pkt. możliwych.

– Ponad 4,5 tys. uczniów zakwalifikowało się do szkół wskazanych na 9 i dalszej preferencji (do bieżącego roku uczniowie mogli wskazywać tylko 8 klas). Do szkoły pierwszego wyboru dostało się 46 proc. kandydatów – mówiła wiceprezydent Warszawy. Jak dodała, łącznie do szkół średnich aplikowało 47 tys. uczniów (17 tys. spoza Warszawy). 33 tys. z nich aplikowało do liceów (w poprzednim roku było to 19 tys.). – W tym momencie w liceach jest jeszcze 781 wolnych miejsc – dodała.