Kaczyński o porażce Szydło w PE: Dzwoniła Merkel z przeprosinami

Była premier Beata Szydło poniosła wczoraj porażkę w Parlamencie Europejskim. Po raz drugi nie została wybrana szefową komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE. Za jej wyborem głosowało 19 europosłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się 2. Według nieoficjalnych doniesień medialnych, przeciw kandydaturze Beaty Szydło głosowali socjaliści, liberałowie, Zieloni i frakcja GUE.

Do kolejnej porażki byłej premier odniósł się w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Prawa i Sprawiedlwiośći Jarosław Kaczyński. – Odrzucenie kandydatury Beaty Szydło na szefową unijnej komisji ds. zatrudnienia to złamanie zawartych porozumień – oświadczył. Jak podkreślił, była premier zapłaciła za to, że jest przedstawicielką katolickiego kraju i uznaje chrześcijańskie wartości.

Jarosław Kaczyński powiedział, że premier Morawiecki poinformował go, że tuż po tym głosowaniu zadzwoniła do niego kanclerz Niemiec Angela Merkel z przeprosinami po tym, co się stało.