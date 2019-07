PO-KO chce dymisji ministra środowiska. Jutro głosowanie w Sejmie

Głosowanie ws. odwołania ministra środowiska Henryka Kowalczyka, odbędzie się planowo o godzinie 22:00.

Opozycja przeciwko ministrowie środowiska

– Klub parlamentarny PO-KO 5 lipca złożył wniosek o wotum nieufności dla ministra środowiska Henryka Kowalczyka. Sprawa dla większości państwa znana, to co zrobi Polsce, utrata miliardów złotych z funduszy europejskich na walkę o czyste powietrze, walkę z smogiem, o zdrowie Polaków, to zaniechanie tego rządu i to osobista odpowiedzialność ministra Kowalczyka. Dlatego złożyliśmy ten wniosek. Liczymy że jeszcze on będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które będzie za kilka dni mógł być rozpatrzony i moglibyśmy tę dyskusję o ochronie środowiska, klimatu, o walce ze smogiem, zdrowiu Polaków nie tylko prowadzić na konwencjach programowych, ale także w Sejmie, gdzie jest to miejsce najlepsze do tego typu dyskusji – mówił na początku miesiąca szef klubu PO-KO, Sławomir Neumann, podczas konferencji w Sejmie.

Opozycja argumentuje, że swoimi działaniami Henryk Kowalczyk doprowadził do sytuacji, w której zagrożona jest wypłata Polsce 35 mld złotych ze środków unijnych na program "Czyste Powietrze". – Bardzo poważnie zagrożone są środki na walkę ze smogiem. Środki unijne, blisko 35 mld zł, może Polska pozyskać na walkę o czyste powietrze, a na końcu o zdrowie i życie Polaków. Przypomnę, że według ekspertów, rocznie z powodu smogu i konsekwencji brudnego powietrza, życie traci pond 40 tys. Polaków. Nikt nie ma co do tego wątpliwości, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Niestety minister środowiska Henryk Kowalczyk tego nie rozumie albo nie chce zrozumieć i w wyniku takiej pazerności i własnej buty nie jest gotowy na rozmowy o tych pieniądzach, które dadzą Polakom zdrowie i życie. W związku z tym nasz wniosek – wskazywała Agnieszka Pomaska z PO.

