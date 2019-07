"Lewaczka Caputova przyjechała pouczać", "chyba nie ma stylistki". Kaja Godek ostro o prezydent Słowacji

Zuzana Czaputova składała wczoraj wizytę w Polsce. Przy tej okazji spotkała się z Andrzejem Dudą i Mateuszem Morawieckim. W czasie rozmowy z polskim prezydentem postanowiła zapytać o budzące kontrowersje zmiany w sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości. – Sądownictwo dyscyplinarne musi funkcjonować bez politycznych nacisków – stwierdziła Czaputova na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Dudą. – Z pewnością będę się jeszcze interesowała sądownictwem dyscyplinarnym, jego niezależność jest ważna dla demokracji – podkreśliła, dając do zrozumienia, że temat praworządności w Polsce został przez nią poruszony.

Do wizyty słowackiej prezydent odniosła się na Twitterze Kaja Godek. Nie szczędziła jej krytyki. "Lewaczka Caputova przyjechała pouczać, co nam wolno, a czego nie" – napisała. Godek odniosła się także do stroju Czaputovej. "Do tego Prezydent Słowacji chyba nie ma stylistki: biała sukienka, szpilki, biżuteria z pereł, kok, brak marynarki. Na większości fotek wygląda to jak sesja ślubna, a nie poważna polityka" – dodała, uznając jej wczorajszą kreację za wtopę.