Co smuci Tomasz Lisa? Zaskakujący wpis dziennikarza

Wczoraj wieczorem była polska premier przegrała walkę o stanowisko szefowej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych PE. Za jej wyborem głosowało 19 europosłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się 2. Według nieoficjalnych doniesień medialnych, przeciw kandydaturze Beaty Szydło głosowali socjaliści, liberałowie, Zieloni i frakcja GUE.

Do wyniku głosowania ws. kandydatury Szydło, odniósł się na Twitterze, znany z niechęci do PiS, Tomasz Lis.

Jak zapewnił we wpisie redaktor naczelny „Newsweeka”, „nie cieszą go kolejne upokarzające klęski pani Szydło”. „Martwi mnie za to świadomość, że gdyby kandydowała na prezydenta Polski, miałaby ogromne szanse. A najbardziej smuci mnie świadomość tego o czym to świadczy i co z tego wynika” – stwierdził dalej dziennikarz.

Przypomnijmy, że wicepremier Beata Szydło zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego najwyższy wynik w skali całego kraju (zdobywając ponad 450 tys. głosów).