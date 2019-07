Kosiniak-Kamysz: Skręt w lewo Platformy jest już bardzo widoczny

– Skręt w lewo Platformy jest już bardzo widoczny. Myśleliśmy, że dokonają rewizji, ale jeśli ja słyszę o związkach partnerskich na konwencji, bo to się najbardziej przebiło do odbiorcy, szczególnie poza dużymi miastami, zwłaszcza w małych miejscowościach to się przebija, to my tego nie wpiszemy do programu – mówił Kosiniak-Kamysz w studiu TVN24. – Odrzuciliśmy wraz z 46 posłami PO taką ustawę. To pokazuje, gdzie ustawia się nasz dawny partner koalicyjny – dodał lider PSL.

Analizując wyborcze plany PSL (w tym ewentualną koalicję z PO), polityk podkreślił również, że szeroki front opozycji wzmocni pozycję PiS. – Mamy analizy politologiczne i mamy badania, które pokazują, że nasi wyborcy, w wypadku szerokiej koalicji pójdą do PiS-u. To jeżeli chcemy, żeby wyborcy PSL, partii tak zakorzenionej w polskim systemie poszli do PiS, to róbmy szeroką koalicję – mówił Kosiniak-Kamysz.