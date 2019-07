Kwaśniewski ostrzega Schetynę: Skończysz jak Miller i Palikot

Kosiniak-Kamysz: Skręt w lewo Platformy jest już bardzo widoczny

– Myśleliśmy, że dokonają rewizji, ale jeśli ja słyszę o związkach partnerskich na konwencji, to my tego nie wpiszemy do programu – mówił o decyzjach programowych Platformy, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.