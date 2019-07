"Wsparcie dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji". Czerwińska o 500 plus dla niepełnosprawnych

Posłowie zajęli się dzisiaj rządowym projektem wprowadzającym tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Program ma objąć ok. pół miliona osób. W przeciwieństwie do popularnego programu "Rodzina 500 plus", ustawa o 500-złotowym dodatku dla dorosłych niepełnosprawnych wprowadza kryterium dochodowe w wysokości 1100 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października tego roku.

Jak podkreślała podczas konferencji prasowej w Sejmie rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, ustawa dot. wsparcia dla osób niepełnosprawnych, to kolejna zrealizowana obietnia PiS-u.

– Myślę, że procedowanie tego projektu będzie zakończone na tym posiedzeniu, ponieważ chcemy, żeby w III kwartale, od 1 października środki dla tych najsłabszych osób trafiły – dodała posłanka PiS Urszula Rusecka.

