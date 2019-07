Film pornograficzny na witrynie informacji turystycznej. Policja ma problem

Jak ustaliła policja, dwóch 28-latków z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego włamało się do systemu, który kontroluje interaktywny panel Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu i puścili na urządzeniu film pornograficzny. W sprawie interweniował strażnik miejski. To on wyłączył wyświetlany film.

Rzecznik prasowy nowosądeckiej policji Paweł Grygiel poinformował, że zatrzymani w związku ze sprawą 28-latkowie przyznali się do winy, ale nie usłyszeli na razie zarzutów, ponieważ służby nie przyporządkowały czynu określonemu przepisowi prawa. Jak podano, kwalifikacja czynu i postawienie zarzutów będzie możliwe po otrzymaniu przez policję opinii biegłych z zakresu informatyki.

Panel został zamontowany ponad tydzień temu. Daje on możliwość zapoznania się z atrakcjami turystycznymi Nowego Sącza przez 24 godziny na dobę. Jak mówi Małgorzata Kalczyńska z Centrum Informacji Turystycznej, właścicielem ekranu jest firma NEWSMAP. – To obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie przed „włamaniem” do serwisu informacyjnego osób trzecich – wskazuje w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Jednocześnie CIT przeprasza za zaistniałą sytuację.

