Ślubowanie radców prawnych bez polskiego hymnu? Niepokojące nagranie z Gdańska

Jak wynika z materiału TVP3 Gdańsk, podczas uroczystego ślubowanie nowych radców prawnych nie odegrano polskiego hymnu narodowego. "Mazurka Dąbrowskiego" nie było, była za to "Oda do radości", nieoficjalny hymn Unii Europejskiej. Do redakcji zwrócił się jeden z młodych radców.

"Na uroczystości ślubowania aplikantów radcowskich w Gdańsku, był czas na odegranie Ody do Radości, a zabrakło go na Mazurka Dąbrowskiego. Jestem Polakiem i adwokatem i jestem zażenowany jak Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku wychowuje swoich członków" – tak całą sytuację komentuje na Twitterze szef gdańskiego klubu radnych PiS Kacper Płażyński.