Bohater hitowego programu TVP potrzebuje pomocy. Pożar strawił jego gospodarstwo

Ogień doszczętnie zniszczył stodołę, budynki gospodarcze, sprzęt rolniczy oraz część budynku mieszkalnego. W wyniku pożaru zginęło także dwadzieścia krów – opisuje Fakt24.pl.

Adam Broja był jednym z dziesięciu rolników, wytypowanych spośród setek osób, które zgłosiły się do programu. Ze względu na to, że nie otrzymał wystarczająco dużej liczby listów od potencjalnych kandydatek, nie udało mu się dostać do właściwej części programu. Widzowie mieli jednak okazję poznać go w zerowym odcinku 4. edycji show.

Zorganizowano już internetową zbiórkę na pomoc rolnikowi. "Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie stresu, jaki przeżyła w ostatnim czasie rodzina Broj, z małej miejscowości pod Opolem, w związku z pożarem ich gospodarstwa. W kilka chwil żywioł pochłonął dorobek ich życia. Wiedząc jak bardzo rodzina Broj oddana jest pracy na roli, a także zaangażowana w produkcję mleka, zdecydowaliśmy się na szybką pomoc w postaci zbiórki pieniędzy na częściową odbudowę gospodarstwa” – brzmi opis zbiórki na zrzutka.pl.